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Матео Кассьерра: была возможность приостановить контракт, но я выбрал «Зенит»

Матео Кассьерра: была возможность приостановить контракт, но я выбрал «Зенит»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра объяснил, почему не стал пользоваться решением ФИФА и приостанавливать действие контракта с российским клубом.

«Каждый решает сам, как строить свою карьеру. У меня тоже была такая возможность, но я выбрал переход в «Зенит». Уверен, здесь у меня есть шанс расти. Конечно, отсутствие еврокубков влияет на решение футболистов. Но я счастлив в «Зените», моя семья счастлива в Санкт-Петербурге», — приводит слова Кассьерры «Спорт-экспресс».

Напомним, Кассьерра перешёл из «Сочи» в «Зенит» в это летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский футболист принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. После двух туров лидером чемпионата России является ЦСКА.

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