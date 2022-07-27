Девушка Варелы могла повлиять на его отъезд из России. Она подозревала игрока в измене
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Одной из причин отъезда защитника «Динамо» Гильермо Варелы из московского клуба могла стать его девушка Паула. Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, дама футболиста в последнее время стала редко показываться в России, после чего у уругвайца стали появляться любовные интрижки на стороне, из-за чего прежние отношения оказались под угрозой. Девушке проще контролировать Варелу во время его выступлений в Латинской Америке, поэтому она настаивала на его переходе в команду из Южной Америки.
Ранее появилась информация, что Варела тайно покинул базу «Динамо» и перестал выходить на связь. Позже Алейшо сообщал, что защитник вернулся на базу клуба, чтобы забрать свои вещи. Напомним, защитник может перейти во «Фламенго».
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