Пивоваров: ждём предложения от коллег из «Газпром Медиа» и «Яндекса»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о ходе формирования обновлённого Кубка России.
«Сегодня пока ничего не решили. Обсуждалась конструкция телевизионного вещания. Пока ни к чему не пришли, мы ждём предложения от наших коллег из «Газпром Медиа» и «Яндекса». Мы сейчас ищем совместную модель», — цитирует Пивоварова Sport24.
Ранее появилась информация, что «Яндекс» заинтересован в спонсировании Кубка России.
Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финальном матче турнира сезона-2021/2022 красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. Этот трофей стал четвёртым для «Спартака». Лидером по количеству завоёванных Кубков России является «Локомотив». На счету железнодорожников девять побед в Кубке страны.
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