Гендиректор «Шахтёра»: внимание ФИФА к ситуации с клубом должно было начаться в 2014 году

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин считает, что ФИФА не обращала должного внимания на команду с 2014 года.
«Кажется, никто не обращал особого внимания на то, что происходило в 2014 году. В футболе было то же самое, что и в других сферах. Внимание ФИФА к ситуации с донецким «Шахтёром» должно было начаться в 2014 году, а не сейчас.
Их решение не поддерживает украинские клубы, оно их уничтожает — у нас в лиге много иностранцев, а решение ФИФА вредит клубу. Мы потеряли сделки на сумму почти € 50 млн. Когда они принимали решение, то должны были сообщить об этом всем заинтересованным сторонам, включая УАФ и все её клубы-члены. Решения нужно было принимать на основе информации, которую они получили бы от них», — приводит слова Палкина Mirror.
Ранее сообщалось, что «Шахтёр» подал иск к ФИФА на € 50 млн. Это связано с тем, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать свои контракты с украинскими клубами.
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