Англия – Швеция: видеообзор полуфинала женского чемпионата Европы

26 июля в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» в полуфинальной игре женского чемпионата Европы – 2022 встретились сборные Англии и Швеции. Матч закончился победой хозяев турнира со счётом 4:0.
На 34-й минуте нападающая сборной Англии Бет Мид с передачи защитницы Люси Бронз вывела команду вперёд. Сразу после перерыва уже сама Бронз удвоила преимущество «львиц» – теперь ей ассистировала Мид. На 68-й минуте полузащитница Алессия Руссо забила третий гол, а точку на 77-й минуте поставила форвард Фрэн Кирби.
Видео можно посмотреть на YouTube телеканала «Матч». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Англичанки превзошли соперниц как по общему числу ударов (17-13), так и по количеству попаданий в створ ворот (8-3). Три гола они оформили из штрафной и один – ударом из-за её пределов. При этом шведки подали больше угловых (шесть против четырёх) и, как их соперницы, один раз попали в перекладину.
В решающем матче турнира англичанки встретятся с победителем пары Германия – Франция. Второй полуфинал Евро-2022 состоится в среду, 27 июля.
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