Матео Кассьерра: в детстве любое поле состояло из земли и камней

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал об опасном периоде жизни в детстве.



«В Барбакоасе любое поле состояло из земли и камней. Спортивная обувь у меня была хорошей, но ее при игре на таком покрытии хватало на три-четыре месяца. К тому же я порой проводил по пять матчей в день. Помню свои первые бутсы — их мне подарил дедушка. Но и они долго не выдержали», – приводит слова Кассьерры «Спорт-Экспресс».



Напомним, Кассьерра перешёл из «Сочи» в «Зенит» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в двух в чемпионате России и не отметился результативными действиями. В следующем туре «Зенит» встретится с «Локомотивом».

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