Кассьера: с первого дня чувствую себя в «Зените» как дома

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о своих отношениях с новыми одноклубниками после перехода из «Сочи».

«С первого дня чувствую себя в «Зените» как дома. Ко мне отлично относятся все партнеры по команде, включая Вильмара Барриоса и бразильцев. Я сразу стал своим в коллективе, и с каждым днем взаимоотношения с одноклубниками все лучше и лучше.», – приводит слова Кассьерры «Спорт-Экспресс».



Напомним, Кассьерра перешёл из «Сочи» в «Зенит» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в двух в чемпионате России и не отметился результативными действиями. В следующем туре «Зенит» встретится с «Локомотивом».