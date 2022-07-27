Российский полузащитник Кирилл Кравцов провёл первую тренировку в «Сочи».



Появились первые фотографии игрока во время тренировочного процесса:

В прошлом сезоне РПЛ футболист выступал за «Зенит», а также за клуб «Пари Нижний Новгород» на правах аренды.



В общей сложности за сезон-2021/2022 опорный полузащитник провёл 28 матчей, забив два мяча и отдав столько же голевых передач. Также Кравцов принял участие в двух играх Лиги чемпионов.



За «Зенитом» останется право приоритетного выкупа футболиста. Кирилл Кравцов — воспитанник академии сине-бело-голубых.



Он выступает за сборную России до 21 года. На счету игрока пять матчей и один забитый мяч.

О сумме, которую за футболиста отдал «Сочи», пока не сообщается. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кравцова в € 800 тыс.