Российский полузащитник Кирилл Кравцов провёл первую тренировку в «Сочи».
Появились первые фотографии игрока во время тренировочного процесса:
В прошлом сезоне РПЛ футболист выступал за «Зенит», а также за клуб «Пари Нижний Новгород» на правах аренды.
В общей сложности за сезон-2021/2022 опорный полузащитник провёл 28 матчей, забив два мяча и отдав столько же голевых передач. Также Кравцов принял участие в двух играх Лиги чемпионов.
За «Зенитом» останется право приоритетного выкупа футболиста. Кирилл Кравцов — воспитанник академии сине-бело-голубых.
Он выступает за сборную России до 21 года. На счету игрока пять матчей и один забитый мяч.
О сумме, которую за футболиста отдал «Сочи», пока не сообщается. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кравцова в € 800 тыс.
- 27 июля 2022
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