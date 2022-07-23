«Тот, на кого я равнялся с самого детства». Кравцов встретился с Евгением Кузнецовым

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов встретился с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым. Хоккеист выложил пост, посвящённый игроку «столичных», в одной из своих социальных сетей. Кроме того, Кравцов прикрепил фотографию с Кузнецовым на фоне джерси челябинского «Трактора».
«Не передать словами ощущения! Тот, на кого я равнялся с самого детства, человек, из-за которого я влюбился в челябинский хоккей. Первое, что я вспомню о челябинском хоккее с самого детства, — это номер 92. Чёрно-белый танкоград!» — говорится в сообщении.
Фото: Социальные сети Виталия Кравцова
Отметим, что Кравцов и Кузнецов являются воспитанниками челябинского «Трактора». Форвард «Вашингтона» выступал за клуб КХЛ с 2009 по 2014 год, нападающий «Рейнджерс» — с 2016 по 2019 год, а также в сезонах-2020/2021 и 2021/2022.
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