Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тот, на кого я равнялся с самого детства». Кравцов встретился с Евгением Кузнецовым

«Тот, на кого я равнялся с самого детства». Кравцов встретился с Евгением Кузнецовым
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов встретился с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым. Хоккеист выложил пост, посвящённый игроку «столичных», в одной из своих социальных сетей. Кроме того, Кравцов прикрепил фотографию с Кузнецовым на фоне джерси челябинского «Трактора».

«Не передать словами ощущения! Тот, на кого я равнялся с самого детства, человек, из-за которого я влюбился в челябинский хоккей. Первое, что я вспомню о челябинском хоккее с самого детства, — это номер 92. Чёрно-белый танкоград!» — говорится в сообщении.

Фото: Социальные сети Виталия Кравцова

Отметим, что Кравцов и Кузнецов являются воспитанниками челябинского «Трактора». Форвард «Вашингтона» выступал за клуб КХЛ с 2009 по 2014 год, нападающий «Рейнджерс» — с 2016 по 2019 год, а также в сезонах-2020/2021 и 2021/2022.

Новость по теме
«Величайшие таланты». Новичок «Вашингтона» поделился мнением об Овечкине и о Кузнецове
Новость по теме
The Athletic предположил, кто станет партнёром Овечкина и Кузнецова в звене вместо Уилсона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022