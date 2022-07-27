Владимир Федотов рассказал, какие эмоции испытал по ходу матча ЦСКА с «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, какие эмоции испытал по ходу матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0). Он отметил, что совсем недавно работал с южанами, поэтому по-прежнему свежи воспоминания об этом. Также специалист заявил, что армейцы продолжают работать над построением новой команды.
«Задача была одна, чтобы ЦСКА показал хороший футбол, который понравился бы нашим болельщикам, а также дал результат. Ничего больше, поверьте. Что касается «Сочи», ещё свежи воспоминания от нашей совместной работы. Это добавляло эмоций. У меня хорошие отношения с людьми, вместе с которыми трудились ещё недавно. Теперь это история. Всё решалось на футбольном поле, и я очень рад, что ЦСКА добился заслуженной победы. Наша команда только строится, мы увлечены этим процессом», — цитирует Федотова Bobsoccer.
Матч 2-го тура РПЛ ЦСКА – «Сочи» завершился победой московской команды с крупным счётом – 3:0. На 36-й минуте Хесус Медина использовал голевой пас Карраскаля, затем отличился сам Хорхе после диагонали от Игоря Акинфеева, а в концовке встречи Медина оформил дубль.
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