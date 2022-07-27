Родригао: футболисты «Зенита» могли бы сражаться за трофеи в любой стране мира

Защитник «Зенита» Родригао поделился мнением об уровне игроков санкт-петербургского клуба, а также отметил, что подготовка команды к матчу третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» идёт полным ходом.
«Я считаю, что в «Зените» собраны высококвалифицированные игроки, которые могли бы сражаться за трофеи в любой стране мира. Современный футболист должен быть готов к разным мероприятиям — в том числе пресс-конференциям и презентациям — но прежде всего к тренировкам и играм.
Подготовка к субботней игре с «Локомотивом» идёт полным ходом, я надеюсь, что мы сможем порадовать наших болельщиков», — приводит слова Родригао пресс-служба «Зенита».
Матч третьего тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 июля в Санкт-Петербурге.
- 27 июля 2022
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