Сергей Семак: понравилось, как играет «Локомотив». «Зенит» ждёт непростой матч

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».



«Мне понравилось то, как играет «Локомотив» — активно, быстро. Это хорошо укомплектованная в группе атаки команда. Нас ждёт очень непростой матч с клубом, который на протяжении последних лет является нашим серьёзным соперником», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Напомним, матч третьего тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После двух туров лидером соревнований является московский ЦСКА. Действующим чемпионом страны является «Зенит».