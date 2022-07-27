В «Торино» заявили, что не заинтересованы в подписании футболиста «Спартака» Мозеса
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Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста «Спартака» Виктора Мозеса в итальянский клуб.
«Агент Виктора Мозеса пока не предлагал «Торино» свои услуги. Заинтересованы ли мы в подписании игрока, если будет такая возможность? Нет, это неправда. Мы не заинтересованы в этом», — сказал Ваньяти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что Мозес в скором времени может покинуть московский клуб. Причиной может стать желание супруги футболиста уехать из России. Сообщалось, что услуги Мозеса были предложены миланскому «Интеру», «Торино» и клубам английской Премьер-лиги.
Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года.
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