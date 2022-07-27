Кавазашвили: не представляю, что Мозес уйдёт. «Спартак» потеряет чудесного полузащитника

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном уходе полузащитника Виктора Мозеса из московской команды.

«Возможный уход Мозеса из «Спартака» — большая потеря. Тем более он уже столько лет полезно играет в основном составе. Не могу представить, что Мозес уйдёт. «Спартак» вдруг потеряет такого агрессивного чудесного полузащитника… Для того чтобы найти полноценную замену, понадобится время. Конечно, место заполнят, но по качеству игры сомневаюсь, что найдут такого же техничного, быстрого, атакующего игрока. Я очень сожалею. Жена настаивает на уходе Виктора? Это уже семейные проблемы. Поправлять или осуждать жену Мозеса не собираюсь», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.