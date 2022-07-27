Германия — Франция: составы команд на полуфинал чемпионата Европы среди женщин

Сегодня, 27 июля, на стадионе «МК» в Милтон-Кинс (Англия) состоится матч 1/2 финала женского чемпионата Европы по футболу. Вторую путёвку в финал оспорят сборные Германии и Франции.
Команды назвали стартовые составы:
Германия: Фромс, Раух, Хегеринг, Гендрих, Гвинн, Дебриц, Обердорф, Магулль, Бранд, Попп, Хут.
Франция: Перо-Маньен, Каршауи, Ренар, Бати, Периссе, Жейоро, Толетти, Бильбо, Каскарино, Малар, Дьяни.
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Германии уверенно обыграла национальную команду Австрии со счётом 2:0. В другом матче 1/4 финала турнира женская команда Франции в дополнительное время одолела действующих чемпионок Европы из Нидерландов (1:0).
Ранее сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, обыграв национальную команду Швеции со счётом 4:0. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
- 27 июля 2022
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