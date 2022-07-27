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Германия — Франция: Попп вывела немок вперёд в полуфинале чемпионата Европы

Германия — Франция: Попп вывела немок вперёд в полуфинале чемпионата Европы
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В эти минуты в Милтон-Кинс (Англия) проходит второй полуфинал чемпионата Европы по футболу среди женщин. Встречаются сборные Германии и Франции. Счёт в матче был открыт на 39-й минуте, Александра Попп точно пробила с близкого расстояния над головой голкипера француженок.

Германия: Фромс, Раух, Хегеринг, Гендрих, Гвинн, Дебриц, Обердорф, Магулль, Бранд, Попп, Хут.

Франция: Перо-Маньен, Каршауи, Ренар, Бати, Периссе, Жейоро, Толетти, Бильбо, Каскарино, Малар, Дьяни.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Германии уверенно обыграла национальную команду Австрии со счётом 2:0. В другом матче 1/4 финала турнира женская команда Франции в дополнительное время одолела действующих чемпионок Европы из Нидерландов (1:0).

Ранее сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, обыграв национальную команду Швеции со счётом 4:0. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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