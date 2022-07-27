Динияр Билялетдинов: если Мозес уедет из «Спартака», это будет потеря

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на слухи об уходе полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса из столичной команды.

«Если Мозес уедет из «Спартака», это будет серьёзная потеря для команды. Виктор – хороший футболист, он очень хорошо оснащён технически и физически. Это один из ключевых игроков красно-белых после отъезда других легионеров. Не знаю, как они восполнят эту потерю, если Мозес уедет.



Думаю, у Мозеса в Европе получится, он сможет там адаптироваться. Всё-таки он в Англии уже играл и сам по себе качественный футболист», – цитирует Билялетдинова Metaratings.

Ранее появилась информация, что Мозес в скором времени может покинуть московский клуб. Причиной может стать желание супруги футболиста уехать из России.