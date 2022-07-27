Агент Мойзеса рассказал, когда игрок прилетит в Москву перед переходом в ЦСКА
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Футбольный агент Гильермо Миранда, представляющий интересы защитника бразильского клуба «Интернасьонал» Мойзеса, рассказал о прилёте спортсмена в Москву. По словам агента, футболист прилетит в Россию уже завтра, 28 июля.
«Мойзес вылетел в Москву. Прилетает завтра», — цитирует агента Sport24.
В нынешнем сезоне Мойзес провёл за команду 19 матчей. В них он забил два мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего бразильца в € 1,6 млн.
Ранее сообщалось, что армейцы арендуют футболиста до конца 2023 года, заплатив бразильскому клубу € 2 млн.
При этом ещё в 2017 году сам футболист, будучи игроком «Коринтианса», признавался, что вёл переговоры о переходе в ЦСКА.
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