Ловчев: один Мозес ничего глобального сделать не сможет. Потеря будет не так заметна

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слухи об уходе полузащитника красно-белых Виктора Мозеса из столичной команды.

«Если Мозес уедет, это, конечно, потеря. На сегодняшний день Мозес — самый квалифицированный футболист «Спартака». От Мозеса мячи всегда прилетают в центральную зону, где есть нападающий, который может забить гол.



Но один Мозес ничего глобального сделать не сможет. Поэтому его потеря в целом будет не так заметна. Для меня как для футболиста потеря большая. Но в целом Мозес не сделает «Спартак» чемпионом», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что Мозес в скором времени может покинуть московский клуб. Причиной может стать желание супруги футболиста уехать из России.