Фанаты «Факела» приобрели все билеты на первый домашний матч сезона за 10 минут

Болельщики «Факела» приобрели все билеты на первый домашний матч команды в Российской Премьер-Лиге в очень короткие сроки. Онлайн-продажа стартовала в среду в 11:00 мск. Болельщикам были доступны билеты на сектор 1 Восточной трибуны.

«Билеты ушли максимум за 10 минут», — заявили «Матч ТВ» в пресс-службе воронежского клуба.

Первый домашний матч «Факел» проведёт 30 июля. Подопечные Олега Василенко встретятся с московским «Динамо». Воронежцы не играли в высшем дивизионе страны 21 год. По итогам двух проведённых матчей «Факел» набрал одно очко и находится на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В первой игре чемпионата воронежцы сыграли вничью с «Краснодаром», а во втором матче национального первенства проиграли «Ахмату».