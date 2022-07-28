Германия — Франция: видеообзор полуфинала женского чемпионата Европы

27 июля в английском Милтон-Кинс состоялся второй полуфинальный матч женского чемпионата Европы – 2022. Сборная Германии одержала победу над француженками со счётом 2:1.



Героиней встречи стала нападающая и капитан немецкой сборной Александра Попп, оформившая дубль. На 40-й минуте она вывела свою команду вперёд с передачи Свеньи Хут. Однако ещё до перерыва француженки сравняли счёт благодаря усилиям Кадидьяту Дьяни, хотя взятие ворот было внесено в протокол как автогол голкипера Мерле Фромс. А на 76-й минуте Хут снова ассистировала Попп, и этот гол оказался для немок победным.

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По статистике команды выдали примерно равный матч. Во владении мячом сборная Германии незначительно превзошла соперника – 51% против 49%. Больше ударов нанесли француженки (14 против 11), но в створ чаще попадали немки (4-2), которые также подали больше угловых (4-3).



В решающем матче чемпионата Европы сборная Германии встретится с хозяевами турнира англичанками. Финал состоится в воскресенье, 31 июля, на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало – в 19:00 мск.