Марадишвили: конечно, с «Зенитом» можно конкурировать

Полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили высказался по поводу конкуренции за чемпионство с «Зенитом».
«Конечно с ними можно конкурировать! В РПЛ можно навязать борьбу любой команде. Но можно и проиграть любой команде из последней пятёрки. Мы можем бороться за счёт самоотдачи и игры, которую ставит наш тренер. И, конечно, за счет игроков. Например, Антон Миранчук, Изидор и Керк могут в одиночку решить исход матча», — приводит слова Марадишвили «Спорт-Экспресс».
Матч третьего тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После двух туров лидером соревнований является ЦСКА.
На данный момент «Зенит» становился чемпионом РПЛ последние четыре розыгрыша подряд.
- 28 июля 2022
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