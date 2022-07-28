Опубликовано фото расписки, которую Федун оставил Газизову
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В Сети появилась фотография расписки, которую владелец «Спартака» Леонид Федун оставил бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову. Её разместил телеграм-канал Baza. Примечательно, что в оригинале были допущены орфографические ошибки.
«Специальный бонус 1 миллион евро выплачивается ежегодно от лица Президента клуба за участие в еврокубках. В течение трёх лет стороны согласились подготовить опцион на 10 (десять) % ФКСМ для Ш. Газизов», — говорится в тексте расписки.
Ранее юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что в судебном разбирательстве с экс генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым прошло очередное заседание. Она сообщила, что Верховный суд Башкирии отказал в иске об оспаривании увольнения.
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