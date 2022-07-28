Черчесов: «Ференварош» тренировался в 9 утра из-за 42-градусной жары в Будапеште

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о сложностях подготовки команды к матчам квалификационной стадии Лиги чемпионов.
«Самое сложное за неделю подготовки ко второму матчу? Погода. В Будапеште 42 градуса жары, такого здесь никогда не было. Надо было всё просчитать — тут нужно отдать должное тренерскому штабу. Мы были вынуждены тренироваться в 9 утра ― было очень много нюансов.
Что касается бесед с игроками — после неудач футболисты реагируют на всё индивидуально. С тем же Боли и Закариассеном индивидуально поговорил ― оба вчера забили. Ромащенко тоже с некоторыми ребятами отдельно пообщался, чтобы не только я постоянно с ними разговаривал: всё-таки главный тренер ― ребята напрягаются, а здесь Мирослав. Ситуация подсказывает правильный путь действия», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 28 июля 2022
-
18:27
-
18:19
-
18:19
-
18:15
-
18:11
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:30
-
17:24
-
17:20
-
17:06
-
17:00
-
16:54
-
16:50
-
16:49
-
16:40
-
16:28
-
16:22
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:40
-
15:16
-
15:12
-
14:47
-
14:37
-
14:36
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:24