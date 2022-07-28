Черчесов: «Ференварош» тренировался в 9 утра из-за 42-градусной жары в Будапеште

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о сложностях подготовки команды к матчам квалификационной стадии Лиги чемпионов.



«Самое сложное за неделю подготовки ко второму матчу? Погода. В Будапеште 42 градуса жары, такого здесь никогда не было. Надо было всё просчитать — тут нужно отдать должное тренерскому штабу. Мы были вынуждены тренироваться в 9 утра ― было очень много нюансов.



Что касается бесед с игроками — после неудач футболисты реагируют на всё индивидуально. С тем же Боли и Закариассеном индивидуально поговорил ― оба вчера забили. Ромащенко тоже с некоторыми ребятами отдельно пообщался, чтобы не только я постоянно с ними разговаривал: всё-таки главный тренер ― ребята напрягаются, а здесь Мирослав. Ситуация подсказывает правильный путь действия», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.