УЕФА начал расследование в отношении фанатов «Фенербахче», скандировавших фамилию Путина

Пресс-служба УЕФА сообщила о начале расследования в отношении болельщиков «Фенербахче», которые во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» скандировали фамилию президента России Владимира Путина.



Встреча закончилась победой киевлян со счётом 2:1. Решающий мяч был забит в дополнительное время. Первая встреча закончилась безголевой ничьей. Таким образом, «Динамо» вышло в следующий квалификационный раунд.



Болельщики турецкого клуба начали скандировать фамилию Путина после того, как киевляне открыли счёт. Вероятно, таким образом они пытались потроллить соперника.

Отметим, что главный тренер киевлян Мирча Луческу проигнорировал послематчевую пресс-конференцию.