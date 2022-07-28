Тренеры «Сочи» Точилин и Бородин сыграют против «Амкала»
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин и тренер вратарей команды Дмитрий Бородин примут участие в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал», сообщает «РБ Спорт». Ранее академия «Сочи» объявила о проведении товарищеской встречи с «Амкалом».
За сочинцев в этой встрече сыграют футболисты молодёжной команды (U-16), члены тренерского штаба и руководства клуба.
Попасть на матч можно будет бесплатно. В кассах стадиона «Фишт» будут раздавать бесплатные билеты. Fan ID для прохода не потребуется.
Ранее сообщалось, что «Амкал» и команда 2Drots, ставшая победителем Медиалиги, могут сыграть в Кубке России. Эту инициативу поддержал и.о. главы РПЛ Александр Алаев. Они начнут путь на турнире с предварительной стадии.
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