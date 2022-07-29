Источник: Иван Новосельцев отказался от перехода в «ЧФР Клуж» из Румынии
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30-летний защитник Иван Новосельцев отказался подписывать контракт с румынским клубом «ЧФР Клуж», сообщает Metaratings.
Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, его последним клубом был тульский «Арсенал».
Кроме этого, Иван выступал за московское «Торпедо», «Ростов», санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», «Сочи».
Всего в РПЛ у Новосельцева 134 матча, пять мячей и четыре голевые передачи. На его счету также семь игр в еврокубках.
За сборную России Новосельцев провёл пять матчей.
«ЧФР Клуж» стал чемпионом Румынии в сезоне-2021/2022.
Напомним, тульский «Арсенал», последний клуб Новосельцева, в прошлом сезоне занял последнее, 16-е место в Российской Премьер-Лиге и теперь выступает в ФНЛ.
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