Гаджиев: очень хочу, чтобы наш тренер вывел команду в групповую стадию Лиги чемпионов

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал выход будапештского «Ференцвароша», который возглавляет Станислав Черчесов, в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
«Я очень высоко оцениваю результат «Ференцвароша» и очень рад за них. Черчесов подвергался значительной критике в нашей стране. Специалисты, которые высказывались крайнее негативно, оценивали больше личное, чем предметное. У Черчесова есть амбиции, несмотря ни на что, он чувствует себя уверенно и вывел свою команду на первое место в чемпионате.
Он наш тренер, россиянин, я считаю правильным, что мы поддерживаем его. У «Ференцвароша» и у «Карабаха» примерно равные шансы, но очень хочу, чтобы наш тренер вывел команду в групповую стадию Лиги чемпионов», – сказал Гаджиев в интервью Metaratings.
В следующем раунде турнира «Ференцварош» встретится с командой «Карабах» из Азербайджана.
Напомним, 58-летний специалист возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. 20 декабря прошлого года Черчесов был назначен главным тренером венгерского футбольного клуба «Ференцварош» из Будапешта. В сезоне-2021/2022 команда выиграла чемпионат Венгрии и Кубок страны.
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