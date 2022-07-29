Домагоя Виду обокрали в Хорватии, вынеся из дома ценности на сумму € 600 тыс.

33-летний защитник Домагой Вида стал жертвой злоумышленников, которые пробрались в его дом в Хорватии со стороны лесного массива и вынесли ценности на сумму порядка € 600 тыс., сообщает турецкий Fanatik.
Издание информирует, что загребская полиция отнесла этот инцидент к категории профессиональных ограблений, поскольку воры предварительно смогли отключить домашнюю сигнализацию и камеры видеонаблюдения, благодаря чему провернули задуманное и скрылись с места преступления, оставшись незамеченными.
Из-за этой истории Вида был вынужден на несколько дней задержаться в Хорватии, отложив подписание двухлетнего контракта с греческим клубом АЕК. Все условия трансфера уже согласованы – Домагой перейдёт на правах свободного агента, о чём будет объявлено в ближайшее время.
Ранее в карьере Вида выступал за «Осиек», леверкузенский «Байер», загребское и киевское «Динамо». Последним клубом в его карьере был стамбульский «Бешикташ», в котором центральный защитник отыграл четыре с половиной года. На его счету 163 матча в футболке турецкого клуба и 16 голов. В 2021 году он выиграл с «Бешикташем» Кубок и Суперкубок Турции.
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