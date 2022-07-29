Ловчев – о расписке Федуна: эта бумажка в таком виде ничего из себя не представляет

Экс-футболист «Спартака» 1970-х Евгений Ловчев высказался на тему опубликованной в одном из телеграм-каналов расписке предположительно авторства владельца «Спартака» Леонида Федуна для бывшего гендиректора клуба Шамиля Газизова.



«Эта бумажка в таком виде, в каком мы сейчас её увидели, ничего из себя, наверное, не представляет. Но я всё равно понимаю, что если я пойду сейчас и скажу: вот, Федун мне обещал, и прочие, прочие дела… Но не пойду, и не пойдёт Газизов так, понимаете в чём дело? Значит, что-то было! И еще один из моментов, который меня всё время удивляет. Какой-то суд признает, что Газизов прав, они ему должны выплатить сколько-то там миллионов… Ну было же уже это, да? И тогда я понимаю: у сильного всегда бессильный виноват», – приводит слова Ловчева «Матч ТВ».



Напомним, Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В официальном сообщении о прекращении сотрудничества московский клуб пожелал функционеру «успехов в новых футбольных проектах». В феврале 2021-го Газизов вернулся в «Уфу».

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