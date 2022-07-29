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Жигулёв: Крыховяк не агитировал иностранцев покидать «Краснодар»

Жигулёв: Крыховяк не агитировал иностранцев покидать «Краснодар»
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Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв рассказал, что поляк Гжегож Крыховяк не агитировал иностранцев покидать команду.

«Вообще не знаю, откуда пошла эта информация. Насколько я слышал, он никого не агитировал. Не могу утверждать, но я общался с ребятами в «Краснодаре». Мне говорили, что Крыховяк так не поступал. Наоборот — уже будучи в Греции, он спрашивал, какая ситуация в клубе, думал о том, чтобы вернуться.

Но понятно, что это сложно. Скоро чемпионат мира. Думаю, если бы он остался в России, то пролетел бы мимо ЧМ. Это похоже на ситуацию с Рыбусом — сколько у него всяких проблем было и наговоров из-за того, что он остался. Вряд ли он теперь поедет на ЧМ. А Крыховяк уехал — и поедет», – приводит слова Жигулёва «Матч ТВ».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации игроков для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до конца следующего сезона.

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