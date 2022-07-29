Президент «Оренбурга»: Габриэль Флорентин из «Аргентинос Хуниорс» перейдёт в наш клуб

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о трансферной кампании клуба. Он заявил, что в ближайшее время к команде присоединится ещё один новичок.

«Мы завершили фактически трансферную кампанию. Сейчас, наверное, контракт согласован, мы приобретаем полузащитника Габриэля Флорентина из «Аргентинос Хуниорс». Он подпишет контракт персональный, этим самым мы поставим точку в трансферной кампании. Контракт будет рассчитан на три года.



Да, всё согласовано. В ближайшее время он пройдёт медобследование в Москве. Если правильно до меня довели информацию, то пройдёт медобследование 30 июля, когда и будет в Москве. Наверное, медкомиссию будет проходить на следующей неделе. Затем он прибудет в Оренбург, где подпишет личный контракт», — цитирует Еремякина ТАСС.