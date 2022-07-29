Легенда «Текстильщика» Наталушко: по 1987 году человек восемь умерли. В основном от синьки

Экс-нападающий камышинского «Текстильщика» и подмосковного «Сатурна» Сергей Наталушко вспомнил ушедших из жизни одноклубников.
«Из «Текстильщика» 1987 года, выходившего во вторую союзную лигу, человек восемь умерли. В основном от синьки. Спились. В последнее время много ровесников-футболистов ушло. В основном — сердце. Алкоголь, стрессы, сигареты… А организм-то изношенный. Санёк Беркетов вот совсем молодым умер. В 16-17 лет на сборы с «Текстильщиком» ездил. Года три назад с ним виделся в последний раз. Встретились, выпили немного… Саня весёлый был парень, любил побалагурить, покурить, расслабиться. Наверное, это тоже повлияло на ранний уход из жизни. 47 лет — это же вообще не возраст», — сказал Наталушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 29 июля 2022
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