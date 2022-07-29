Тренер «Оренбурга» Личка: «Спартак» — хорошая команда, но мы не будем бояться

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со «Спартаком». Встреча состоится на «Открытие Банк Арене» в Москве 31 июля.
«Спартак» — первый серьёзный соперник? Каждая команда, которая играет в РПЛ, — серьёзная. В первом туре «Крылья Советов» показали качественный футбол на скорости. «Спартак» тоже слегка поменялся: новый тренер, играют 4-4-3. У «Спартака» всегда будут наивысшие цели. Мы поедем в Москву играть в футбол, показать свои качества. Не ожидайте, что мы будем стоять сзади и и пробовать играть на 0:0. Мы не умеем как команда играть только на 0:0. Будем пробовать искать шансы для того, чтобы забить гол. «Спартак» — очень хорошая и сильная команда, но мы не будем бояться и играть только в защите, — рассказал Личка в видео, опубликованном в телеграм-канале «Оренбурга».
- 29 июля 2022
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