Итальянский нападающий Андреа Белотти может перейти в «Валенсию»

Испанская «Валенсия начала переговоры с итальянским форвардом Андреа Белотти о переходе в качестве свободного агента. Первый предложенный личный контракт действует до 2025 года с опцией продления ещё на один год, сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист Николо Скира.



По сведениям источника, главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо является поклонником таланта нападающего ещё со временем его выступления за «Палермо». Также итальянец был готов приобрести игрока, когда возглавлял «Милан».



Андреа Белотти находится без клуба с тех пор, как в июне этого года истёк срок его контракта с «Торино». В прошедшем сезоне в Серии А форвард провёл 22 матча, в которых забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу. В 2017 году Белотти был на радарах многих топ-клубов Европы, но руководство «Торино» запрашивало за игрока около € 100 млн, которые гранды отказались платить.