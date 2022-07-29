Экс-форвард «Динамо» Н'Жье подписал контракт с турецким «Сивасспором»
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Камерунский нападающий Клинтон Н'Жье стал футболистом турецкого «Сивасспора». Соглашение с 28-летним форвардом подписано на два сезона. Об этом сообщается на официальном сайте «Сивасспора».
В начале июля 2022 года Н'Жье договорился о расторжении контракта с «Динамо», за который он выступал с 2019 года. В московской команде Клинтон в 66 матчах забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. В сезоне-2021/2022 Н'Жье вместе с командой дошёл до финала Кубка России и занял третье место в турнирной таблице чемпионата страны.
В европейском футболе камерунский нападающий оказался в 2011 году, когда перешёл в академию французского «Лиона». Также он выступал за лондонский «Тоттенхэм» и «Марсель».
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