Видеообзор первого матча с Fan ID в РПЛ с участием «Краснодара» и «Урала»

Сегодня, 29 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге матчем местного «Урала» и «Краснодара» был дан старт 3-му туру Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на Youtube-канале «Матч».

Счёт в матче на 27-й минуте открыл Сергей Бородин, откликнувшись на передачу Эдуарда Сперцяна с углового. Во втором тайме у «Краснодара» забивал лишь Сперцян, дважды отличившийся с 11-метровой отметки. В концовке встречи гол престижа у «Урала» записал на свой счёт Алексей Каштанов. Для команды из Екатеринбурга это первый гол в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.



«Краснодар» набрал четыре очка и занял промежуточно седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (0) — последний.