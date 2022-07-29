Первый матч с Fan ID в РПЛ посетили 2000 зрителей

Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Краснодаром» на «Екатеринбург Арене» посетили 2000 зрителей. Об этом сообщает Ural Mash в телеграм-канале. Это первая встреча в чемпионате России, для посещения которой потребовалась Карта болельщика (Fan ID).

Карта болельщика в рамках чемпионата России тестируется на пяти стадионах: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря 2022 года Карта болельщика потребуется для посещения матчей в РПЛ на всех стадионах команд-участниц турнира.

Отметим, что Fan ID вводился в России во время чемпионата мира — 2018, а также матчей чемпионата Европы — 2020, которые проходили на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.