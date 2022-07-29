Тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал первую победу команды в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о победе команды над «Уралом» (3:1) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Как и предполагалось, был тяжёлый матч. У нас были объективные причины, потому что некоторые футболисты пропускали матч по состоянию здоровья. Пришлось за один день перестраиваться и находить нужные слова. Хорошо, что мы сегодня победили, очень важная выездная победа. Мы понимали, что у «Урала» есть в составе высокие игроки и предполагали, что при удобном случае будет доставка мяча к центральной части нашей штрафной площади, где они несколько раз угрожали нашим воротам.
Ребятам большое спасибо, они справились. Хотел бы поблагодарить их за эту игру. Думаю, победа принесёт нам уверенность и в дальнейшем мы будем играть смелее», — сказал Сторожук в видео, опубликованном на Youtube-канале «Краснодара».
- 29 июля 2022
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