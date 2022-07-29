Мостовой: «Торино» — это хорошо для Миранчука. Там застолбит себе место в составе

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука в «Торино».

«Торино» — это хорошо для Миранчука. Ему Гасперини не сильно доверяет. Когда Миранчук своё время получал — он его использовал: отдавал, забивал. По времени меньше всего, а по полезности — отлично. Поэтому «Торино» — это хороший вариант.



«Торино» — команда, где нужны футболисты, им этого не хватает. Поэтому Миранчук там застолбит место, будет больше там играть. Ясно, что «Аталанта» уровнем выше, но там он то играет, потом две игры сидит. На его месте такая конкуренция — три игрока на позиции», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В «Аталанту» Миранчук перешёл осенью 2020 года из московского «Локомотива» за € 14,5 млн.