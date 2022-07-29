«Барселона» объявила, что Кунде подпишет контракт на пять лет. Отступные — миллиард евро

Испанская «Барселона» подтвердила трансфер 23-летнего защитника сборной Франции Жюля Кунде из «Севильи».
Отступные за игрока составят € 1 млрд.
Кунде официально будет представлен как футболист «Барселоны» в понедельник, 1 августа.
Жюль выступал за «Севилью» с лета 2019 года. Он отличился девять раз и трижды отдал голевые передачи партнёрам в 133 играх.
По данным портала Transfermarkt, его трансфер в «Барселону» обошёлся каталонцам в € 50 млн.
Кунде является воспитанником «Бордо». За французскую команду защитник в 70 матчах забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
За сборную Франции Кунде провёл 11 матчей, дебютировав за национальную команду в июне 2021 года.
«Барселона» начнёт новый сезон Ла Лиги домашней встречей с «Райо Вальекано» 13 августа.
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