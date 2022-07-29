«Барселона» объявила, что Кунде подпишет контракт на пять лет. Отступные — миллиард евро

Испанская «Барселона» подтвердила трансфер 23-летнего защитника сборной Франции Жюля Кунде из «Севильи».

Отступные за игрока составят € 1 млрд.

Кунде официально будет представлен как футболист «Барселоны» в понедельник, 1 августа.

Жюль выступал за «Севилью» с лета 2019 года. Он отличился девять раз и трижды отдал голевые передачи партнёрам в 133 играх.

По данным портала Transfermarkt, его трансфер в «Барселону» обошёлся каталонцам в € 50 млн.

Кунде является воспитанником «Бордо». За французскую команду защитник в 70 матчах забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

За сборную Франции Кунде провёл 11 матчей, дебютировав за национальную команду в июне 2021 года.

«Барселона» начнёт новый сезон Ла Лиги домашней встречей с «Райо Вальекано» 13 августа.