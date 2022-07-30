Дебютный гол Стерлинга помог «Челси» обыграть «Удинезе» в товарищеском матче

В Удине на стадионе «Дачия Арена» прошёл товарищеский матч, в котором «Удинезе» принимал «Челси». Матч завершился победой лондонского клуба со счётом 3:1.
В составе «Челси» отличились Н'Голо Канте, Мэйсон Маунт и Рахим Стерлинг, для которого этот гол стал дебютным в составе лондонского клуба. Единственный гол за «Удинезе» записал в свой актив Жерар Деулофеу.
Напомним, ранее «Челси» в товарищеском матче обыграл «Америку», а также уступил «Шарлотт» и лондонскому «Арсеналу».
Новый сезон чемпионата Англии стартует 5 августа. В матче первого тура АПЛ «Челси» предстоит провести матч с «Эвертоном». Матч состоится 6 августа в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
В прошлом сезоне чемпионата Англии «Челси» занял третье место, пропустив перед собой «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
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