Дебютный гол Стерлинга помог «Челси» обыграть «Удинезе» в товарищеском матче

В Удине на стадионе «Дачия Арена» прошёл товарищеский матч, в котором «Удинезе» принимал «Челси». Матч завершился победой лондонского клуба со счётом 3:1.

В составе «Челси» отличились Н'Голо Канте, Мэйсон Маунт и Рахим Стерлинг, для которого этот гол стал дебютным в составе лондонского клуба. Единственный гол за «Удинезе» записал в свой актив Жерар Деулофеу.

Напомним, ранее «Челси» в товарищеском матче обыграл «Америку», а также уступил «Шарлотт» и лондонскому «Арсеналу».

Новый сезон чемпионата Англии стартует 5 августа. В матче первого тура АПЛ «Челси» предстоит провести матч с «Эвертоном». Матч состоится 6 августа в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Челси» занял третье место, пропустив перед собой «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».