Пол Мерсон: «МЮ» должен подвести черту и избавиться от Роналду

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон высказался о будущем Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед » должен подвести черту и избавиться от Криштиану Роналду. Сага должна закончиться как можно раньше.

Он сказал вам, чего хочет, так зачем держаться за него? Он давно не играл в футбол, и ему сейчас 37 лет. Каждый футболист скажет вам, что для того, чтобы быть в форме, нужно играть футбольные матчи, поэтому у них есть предсезонные товарищеские игры.

Он не будет достаточно хорош, чтобы вывести их в четвёрку лучших. Если Роналду останется, они всё равно не выживут. Это единственная проблема, вы держите Роналду, потому что рядом никого нет? Их нападающему 37 лет, это не очень хорошая ситуация.

Так что, чтобы у главного тренера был план, вы, конечно же, должны начать прямо сейчас. Роналду не будет в следующем сезоне, что бы ни случилось. Даже если и будет, он станет ещё на год старше. Сейчас эта игра становится всё быстрее и быстрее, поэтому, на мой взгляд, «МЮ» нужен новый центральный нападающий

Люди говорят, что в прошлом сезоне он забил 24 гола, но «МЮ» не выглядел так, будто он за что-то борется.



Это нормально, что он это делает, но он как снукерист, который делает 147 очков в каждой игре, но никогда не выигрывает турнир. Это командная игра», — приводит слова Месрона Daily Star.

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?