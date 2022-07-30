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Дмитрий Галямин: ЦСКА становится одним из фаворитов чемпионата

Дмитрий Галямин: ЦСКА становится одним из фаворитов чемпионата
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Бывший защитник московского ЦСКА Дмитрий Галямин считает, что столичный клуб становится одним из фаворитов текущего чемпионата.

«В последнее время в ЦСКА идёт большая ротация игроков. Сейчас армейцам очень важно подписывать качественных футболистов — без них претендовать на высокие места невозможно.

Последние матчи показали, что у ЦСКА есть хорошая молодёжь, которая способна играть в интересный футбол. Сейчас армейцы подписали двух игроков, обладающих лидерскими качествами — Виктор Мендес и Саша Зделар были капитанами в своих клубах. Думаю, что в таком раскладе ЦСКА становится одним из фаворитом чемпионата.

Что касается линии защиты, то я не удивлюсь, если Бактиёр Зайнутдинов проведёт весь сезон на позиции центрального. Я три года работал в Казахстане и знаю этого игрока с 16 лет. Мы приглашали его в «Кайрат», но он выбрал другой путь. Слава богу, что у него всё хорошо складывается.

Зайнутдинов — футболист, который может действовать на любой позиции. В Казахстане он вообще играл практически второго нападающего. У него очень хорошие физические данные, неплохая техническая оснащенность. На поле Зайнутдинов действует просто и надежно без явных ляпов», — приводит слова Галямина «Матч ТВ».

ЦСКА в новом сезоне Российской Премьер-Лиги одержал две победы в двух матчах и лидирует в турнирной таблице чемпионата.

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