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Трансферы РПЛ 2022: Интервью с экс-игроком ЦСКА Зораном Тошичем: о новичке Зделаре, уходе Дзагоева и Фернандесе

«Позвони в ЦСКА, чтобы купили меня». Тошич рассказал всё о новичке клуба
Андрей Ирха
Тошич рассказал всё о новичке клуба
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А ещё Зоран верит в чемпионство Федотова и грустит из-за ухода Дзагоева.

Болельщики ЦСКА дождались — вчера клуб объявил двух из четырёх анонсированных новичков. Одним из них стал капитан «Партизана» Саша Зделар. Посмотрев красочный анонс, отсылающий к братской дружбе ЦСКА и «Партизана», захотелось узнать мнение о новичке у Зорана Тошича. Кто ещё расскажет о Саше подробнее, чем экс-футболист ЦСКА, выступавший с ним несколько лет в Сербии? Так что Зоран дал нам ответы на все важные вопросы!

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Саша Зделар — большой профессионал, ни разу не пропускавший тренировки. Он физически силён и именно поэтому проводил все 90 минут на поле. Отдаёт себя не на 100, а на 200% на поле. Мне кажется, что это одна из его главных характеристик. Зделар — лидер на поле, человек, который всегда хочет выиграть матч. В «Партизане» мне запомнилось то, как он стимулировал и заряжал команду на бой на футбольном поле.

Саша Зделар в отборе

Саша Зделар в отборе

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

— Лучшие качества Зделара на поле?
— У него хороший пас, длинные передачи, а главное — удар. Он всегда готов помочь обороне и участвует в построении атаки. Я уверен, что приобретение Саши — усиление для ЦСКА.

— Можно ли сравнить его с Понтусом Вернблумом?
— Если мы говорим о типаже игроков, то нельзя. Понтус был игроком оборонительного плана, Саша же больше участвует в построении атаки. Но те эмоции, которые Понтус приносил команде, очень схожи с теми, которые показывал Саша в «Партизане».

Понтус Вернблум

Понтус Вернблум

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Саша в первом своём интервью клубному медиа сказал, что вы советовали ему перейти в ЦСКА. Правда?
— Когда мы играли вместе, он говорил мне: «Давай, позвони в ЦСКА и скажи, чтобы они меня купили». В конце концов Саша оказался в Москве. Разговоры о его переходе были ещё зимой, но, видимо, что-то не получилось. Мне кажется, что Саша вовремя перешёл в ЦСКА. Он уже перерос «Партизан» и тот уровень, на котором он находился последние четыре года.

— Можно ли вас назвать его старшим футбольным братом?
— С первого дня, как Саша пришёл в «Партизан», мы стали хорошими друзьями. Я уже два с половиной года не играю в «Партизане», но мы постоянно поддерживаем связь. Кроме того, что он крутой и преданный футболист, Саша ещё хороший друг и человек.

— Давали ли вы ему какой-то совет перед переходом в ЦСКА?
— Все его характеристики говорят о том, что он не нуждается в советах. Зделар достаточно опытный футболист, и он сам по себе человек-лидер. Уверен, что он со всем справится. Если какой-то совет ему нужен будет, он знает, что я всегда рад помочь.

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— В сербских СМИ пишут, что к Саше очень уважительно относятся фанаты «Партизана», а после его продажи в ЦСКА болельщики были возмущены руководством клуба. Чем он заслужил такую любовь к себе?
— За последние четыре года Саша играл каждую игру, бился на поле. У него никогда не было такого: сегодня хочу, завтра не хочу. Он профессионал и своим делом заслужил стать капитаном и лидером команды после ухода предыдущего капитана вратаря Стойковича. «Партизан» находится в непростой ситуации: каждый раз борется за чемпионство с «Црвеной Звездой», но при этом пять лет не выигрывал чемпионат Сербии. Сейчас команда потеряла ключевого игрока, поэтому и сложилась такая негативная реакция у болельщиков «Партизана» на руководство, которое приняло решение продать Сашу в ЦСКА.

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— С кем из тех армейцев, с которыми вы играли, поддерживаете связь?
— С Дзагоевым, Игнашевичем, Милановым, Вернблумом, Муса, Думбия мы постоянно на связи. Смотрим друг на друга в соцсетях, кто где находится, кто что делает, и поэтому практически о каждом всё знаю.

— Вы сильно удивились, что Алан Дзагоев покинул ЦСКА?
— У каждого футболиста рано или поздно приходит момент, когда надо расставаться с любимым клубом. Конечно, грустно. Но к этому надо относиться нормально, потому что Алан отдал свои лучшие годы клубу ЦСКА — был лидером команды, выиграл много трофеев. Моё время в ЦСКА так же подходило к концу, как и у Вернблума, братьев Березуцких, Игнашевича. Теперь пришло время Алана закончить свою эпоху в ЦСКА. Таких личностей, как Дзагоев, очень мало.

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— Как вы отнеслись к тому, что Марио Фернандес приостановил свой контракт с ЦСКА на год?
— Марио уже десять лет играет за ЦСКА, и его можно понять, он скучает по своей родине, хочет провести время с семьёй. Уверен, что в конце сезона он вернётся в ЦСКА. Да, на его замену был подписан Милан Гайич, но ему будет очень тяжело заменить Марио, потому что я много партнёров поменял за всю свою карьеру, но такого качественного и преданного футболиста, как Фернандес, не встречал.

Зоран Тошич и Марио Фернандес

Зоран Тошич и Марио Фернандес

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Удаётся ли вам следить за матчами ЦСКА?
— Я видел, что ЦСКА первые два тура выиграл, но мне не удалось посмотреть эти игры. Но так как сейчас в ЦСКА перешёл Саша Зделар, теперь буду больше внимания обращать на матчи, чтобы критиковать его — в таком случае он не будет расслабляться.

— Верите в то, что ЦСКА в этом сезоне будет чемпионом?
— Я всегда в это верю, потому что ЦСКА мой любимый клуб и команда, которая всегда находится в моём сердце. Теперь в команде новый тренер. Я всегда их поддерживаю, всегда болею и, конечно, верю, что они станут чемпионами.

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