Мартин Брейтуэйт готов уйти из «Барселоны»

Датский нападающий каталонской «Барселоны» Мартин Брейтуэйт готов уйти из клуба, сообщает Diario Sport.



По информации источника, форвард сборной Дании намерен перебраться в сильный клуб Англии или Испании. Он не планирует уходить в клуб из нижней части таблицы. Также он будет готов остаться в «Барселоне», если другие предложения его не устроят.



Ранее сообщалось, что недавно между наставником сине-гранатовых Хави и датчанином состоялся разговор, в ходе которого футболист заявил, что хочет остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны других клубов. После назначения Хави Брейтуэйт провёл на поле всего 22 минуты в составе «Барсы»: 10 – в Ла Лиге и 12 – в Кубке Испании.



Брейтуэйт стал футболистом «Барселоны» в феврале 2020 года. С тех пор в 57 матчах во всех турнирах нападающий забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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