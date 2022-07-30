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«Факел» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
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«Факел» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

«Факел» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
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Сегодня, 30 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» сыграет с «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Динамо».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Варанцо Петросян (оба — Ростов-на-Дону). В роли резервного рефери выступит Евгений Буланов (Саранск).

После двух туров московское «Динамо» занимает шестое место с четырьмя очками в активе. Воронежский «Факел» (1) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (6).

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