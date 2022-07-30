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«Зенит» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

«Зенит» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30
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Сегодня, 30 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Игорь Демешко (Химки). В роли резервного рефери выступит Алексей Амелин (Тула).

После двух туров санкт-петербургский «Зенит» занимает третье место с четырьмя очками в активе. Московский «Локомотив» (2) — на 11-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (6).

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