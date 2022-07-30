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«Сочи» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

«Сочи» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 30 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Сочи» сыграет с «Ахматом». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Ахмат».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков (оба — Москва). В роли резервного рефери выступит Иван Абросимов (Санкт-Петербург).

После двух туров грозненский «Ахмат» занимает пятое место с четырьмя очками в активе. «Сочи» (3) — на девятом месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (6). Действующий чемпионом страны является «Зенит».

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