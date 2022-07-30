Александр Мостовой: у «Факела» будет сверхмотивация, но уровень «Динамо» повыше

Бывший футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» — «Динамо».

«Скорее всего, «Динамо» победит. Когда «Факел» последний раз был в РПЛ? Там какая-то сверхмотивация будет, но уровень динамовцев повыше. Поэтому я жду открытую игру. И те и те могут побежать, забить, пропустить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, матч третьего тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Факел» — «Динамо» состоится сегодня, 30 июля, на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Динамо». Лидер соревнований — ЦСКА.