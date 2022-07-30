Александр Мостовой: у «Факела» будет сверхмотивация, но уровень «Динамо» повыше
Поделиться
Бывший футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» — «Динамо».
«Скорее всего, «Динамо» победит. Когда «Факел» последний раз был в РПЛ? Там какая-то сверхмотивация будет, но уровень динамовцев повыше. Поэтому я жду открытую игру. И те и те могут побежать, забить, пропустить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Напомним, матч третьего тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Факел» — «Динамо» состоится сегодня, 30 июля, на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Динамо». Лидер соревнований — ЦСКА.
Комментарии
- 30 июля 2022
-
14:46
-
14:40
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:02
-
14:01
-
13:49
-
13:39
-
13:37
-
13:30
-
13:15
-
13:12
-
12:47
-
12:47
-
12:27
-
12:15
-
12:00
-
11:53
-
11:51
-
11:45
-
11:40
-
11:40
-
11:34
-
11:26
-
11:25
-
11:00
-
10:58
-
10:57
-
10:41
-
10:36
-
10:30
-
10:23
-
10:20
Партнерский контент